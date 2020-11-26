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Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов

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Українців попередять про локдаун за 7-10 днів, - Степанов
У разі запровадження повного локдауну в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього. Очікується, що таке рішення ухвалюватимуть вже у грудні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українців мають попередити про локдаун за тиждень або за 10 днів до нього.

"Я думаю, що ми відразу побачимо цю динаміку (після карантину вихідного дня, - ред.) ... ми ж бачимо й аналізуємо багато цифр, не тільки рівень захворюваності. Я думаю, що за тиждень, за 10 днів це потрібно робити. Принаймні наскільки ми, як МОЗ, у стані будемо це зробити", - зазначив Степанов.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    я бы и поверил...
    но у вас нет одной легенды для такого случая...
    степанов может уже из новостей узнать что аваков или собаков или еще херзнаеткто уже взяли на себя смелость объявить на всю страну локдаун и преЗЕдент согласен...
  • Irada
    Ну что, лохторат.......... местные выборы прошли и идете вы все стройными рядами................. адрес уточнять или сами знаете дорогу? Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 5549
  • Fish Man
    Я так понимаю - отсчет пошел.
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