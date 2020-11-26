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Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ

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Кабмін пропонує дозволити Раді звільняти директора НАБУ
Кабінет міністрів України запропонував встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Відповідний проєкт закону було схвалено на позачерговому засіданні уряду в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пропонується встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення директора Національного бюро за наявності повноважень, чітко прописаних у законі", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, в законопроєкті передбачено, що чинний директор НАБУ продовжує виконання своїх обов'язків до моменту призначення нового керівника.

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Топ коментарі

  • SANDY
    знову ті ж самі граблі Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ - Цензор.НЕТ 5122 може ВР буде ще кредити видавати, замість МВФ?
  • Igor L
    В Верховній Раді сидить мафія, тому вона ніяк не може впливати на НАБУ та керівництво НАБУ. В жодному разі НАБУ не може бути підконтрольне Верховній Раді, бо саме депутати є головними підозрюваними НАБУ!
  • Kpnemo Kp
    Ворюгам, которые сидят в Раде и против которых работает НАБУ разрешить увольнять директора НАБУ. Зашибись плесень зеленая руководит!
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