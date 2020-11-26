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КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках

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КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках
Київська влада закликає батьків утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят. Зокрема, киян просять утриматися від проведення традиційних концертів у школах і дитячих садочках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що зараз у Києві велика кількість школярів і педагогів мають підтверджений коронавірус.

"Столичні заклади освіти готові до нових викликів пандемії: всі вони забезпечені масками, термометрами і засобами для дезінфекції в достатній кількості. Однак для того, щоб не припиняти звичне життя міста, кожен киянин має свідомо поставитися до дотримання протиепідемічних заходів", - заявили в КМДА.

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Топ коментарі

  • Євгенович Евгеньевич
    В них усе дитинство в смартфоні- а його ніхто не забирає.
  • Antonivs Stradivarivs
    из этого следует что демократия - для взрослых ответсвенных людей,

    а для недорослей с умом детей - это будет праздник непослушания КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 5792
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    100%++++ !!!!))))
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