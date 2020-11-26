Нацполіція хоче в обхід закону контролювати платежі на Одеській митниці, - журналіст Плінський. ДОКУМЕНТ

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції просить керівництво Одеської митниці узгодити перебування на митних постах 33 своїх співробітників. Згідно із законом поліцейські можуть перебувати там лише в рамках існуючого розслідування.

Лист департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції на адресу Одеської митниці опублікував у Фейсбуці журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

У листі керівництво Одеської митниці просять узгодити перебування співробітників Нацполіції на митних постах "з метою реалізації повноважень... щодо здійснення заходів із запобігання ухиленню від сплати митних платежів, попередження та розкриття фактів незаконного переміщення товарів через державний кордон України".

"А яким боком поліція до митних платежів? А ніяким, контроль всього цього - в руках департаменту по боротьбі з контрабандою, роботу якого хочуть перетягнути на себе копи", - пише Плінський.

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Журналіст нагадав, що перебування силовиків у зоні митного оформлення ще регламентував попередній керівник митниці Нефьодов, і що поліцейські можуть перебувати там лише в рамках проведення розслідування і тільки за разовим пропуском.

"Своїм новим листом Нацполіція порушує закон і вимагає постійного допуску в зону митного контролю без пояснення причин. Навіщо їм це? Кошмарити бізнес і брати активну участь у контрабандних ігрищах. Ловити фури за воротами їм вже нецікаво", - вважає Плінський.



