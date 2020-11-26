Новини

На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати влаштували сутички з поліцією

5 61525
На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати влаштували сутички з поліцією
Сутички між поліцією і футбольними фанатами сталися в четвер у центрі Буенос-Айреса під час проведення в президентському палаці церемонії прощання з Дієго Марадоною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, пряму трансляцію веде аргентинський телеканал TN24.

За даними кореспондентів, поліції довелося використовувати гумові кулі, є постраждалі. У моменти прямих включень з центру Буенос-Айреса на тлі репортажів чути кричалки фанатів і звуки поліцейських сирен.

Телеканал зазначає, що сутички почалися після того, як президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив про скорочення часу для прощання з Марадоною, внаслідок чого багато хто з тих, хто бажав взяти участь у церемонії, виявилися відрізаними від центральної черги.

Читайте також: Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині

Раніше повідомлялося про сутички з поліцією в момент початку церемонії прощання, коли натовп футбольних фанатів спробував вломитися в приміщення, в результаті одна людина зазнала травм.

Тим часом для того, щоб попрощатися з кумиром, охочим доводиться відстояти в черзі не менше трьох годин.

Раніше в середу 25 листопада про смерть Марадони розповів його агент Матіас Моріа.

Аргентинська преса повідомила, що у Марадони стався серцевий напад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • xoxoxo
    Бей мусоров за марадонну!
  • Євгенович Евгеньевич
    Будь який фанатимїзм є жахливим явищем і свідчить про відсутність Розуму. Включаючи політичний фанатизм.
  • Иннокентий beer
    Надо быть полным идиотом чтобы переться в толпу по такому случаю. И дело совсем не только в коронавирусе.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини