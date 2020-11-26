Глава правління "ПриватБанку" Крумханзл заявляє про фізичні погрози від невідомих і про тиск із боку силових органів

Керівництво "ПриватБанку" отримує в анонімних листах і соцмережах погрози фізичної розправи.

Про це глава правління банку Петр Крумханзл розповів в інтерв'ю Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом почалися фізичні погрози. Раз опускаються до таких методів, значить, інші не спрацювали", - сказав він.

За словами Крумханзла, керівництво "ПриватБанку" від моменту його націоналізації зазнає різних видів тиску.

"Атаки йдуть у різних напрямках. Це погрози, які ми отримуємо в анонімних листах і соціальних мережах. Це судові позови - їх понад 40 проти мене особисто і проти членів правління. Це допити і повістки", - сказав він.

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Крумханзл зазначив, що тільки цього тижня банк отримав повістки на допити 15 співробітників у зв'язку з рішенням припинити співпрацю зі страховими компаніями з орбіти колишніх власників.

"Органи цікавить, що банк робить сьогодні, а не що відбувалося в банку кілька років тому. Поки на допити ходить тільки новий топ-менеджмент банку", - підкреслив він.