У Чорному морі розлилася нафта, Адміністрація морських портів намагалася це приховати, - Держекоінспекція

Адміністрація морських портів України намагалася приховати розлив нафти з невикористаного буксира "Аметист" у Чорному морі, а коли Держекоінспекція дізналася про це зі ЗМІ - збрехала, що ніякого розливу немає.

Про це заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Про розлив нафти з судна "Аметист" Держекоінспекція дізналася зі ЗМІ, хоча мала б бути проінформована АМПУ згідно з чинним порядком взаємодії між нашими структурами", - сказав він.

Дізнавшись про розлив, Держекоінспекція направила запит в АМПУ, але там відповіли, що ніяких порушень не виявлено.

"Тому було прийнято рішення, в рамках взаємодії з прикордонниками, підійти до причалу з моря. В результаті чого наші співробітники зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Тобто, в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати результати катастрофи!", - зазначив Мальований.

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Інспектори відібрали проби води у забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки у ДЕІ назвуть збитки та з’ясують, хто є власником судна.

За фактом спроби приховування події та недбалого ставлення до посадових обов’язків працівників Чорноморської філії АМПУ Держекоінспекція звернулася до Одеської обласної прокуратури та ТУ ДБР в м. Миколаєві. Також про факт забруднення моря ДЕІ скеровано повідомлення про кримінальне правопорушення до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, невикористовуваний буксир морської пошуково-рятувальної служби "Аметист", пришвартований в Чорноморську, зазнав аварії. В процесі відкачування води з трюмів стався витік нафтопродуктів. В адміністрації порту факт витоку заперечували.