Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит

Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла викликали на допит, який він сам запропонував, у Національну поліцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Пошивайло зазначив: "Забрав вилучений слідчими під час обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних питань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол.

Спасибі, допомогли :) Завтра, 15:00, Володимирська, 15. Із задоволенням відповім на запитання преси після допиту".

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