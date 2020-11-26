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Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит

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Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла викликали на допит, який він сам запропонував, у Національну поліцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Пошивайло зазначив: "Забрав вилучений слідчими під час обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних питань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол.

Спасибі, допомогли :) Завтра, 15:00, Володимирська, 15. Із задоволенням відповім на запитання преси після допиту".

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Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит 01

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    Лугандонці, що вистоювали черги на референдумі в 2014, розраховували на «российские/ путинские пенсии».
    А на що розраховували в 2019 році, ті 73,22%, які голосували проти Порошенка?
  • Шрек Баблокат
    пока Портнова не уронят с балкона, будет эта хрень..
  • NonCFist
    Всдулись слуги кремля
    Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос - Цензор.НЕТ 5277
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