Кандидат "За майбутнє" Москаленко намагався скуповувати голоси на виборах голови облради, - "слуга народу" Корнієнко
Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційній сторінці "Слуги народу" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обурені інформацією про можливі спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради кандидатом на посаду її керівника Ярославом Москаленком. Для нас політична корупція є абсолютно неприйнятною. Закликаємо всі політсили, включно зі "слугами народу", не вдаватися до нечесних методів боротьби", - заявив перший заступник голови фракції СН у Верховній Раді Олександр Корнієнко.
Голосування за кандидата на посаду голови Київської обласної ради відбулося в середу, 25 листопада. Від СН висунули Олександра Склярова, який зараз є першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації. У свою чергу, Ярослав Москаленко претендував на посаду від партії "За майбутнє".
Жодному з кандидатів не вистачило необхідного мінімуму підтримки - 43 голосів.
Повторне голосування заплановано на п'ятницю.