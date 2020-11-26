Кандидат "За майбутнє" Москаленко намагався скуповувати голоси на виборах голови облради, - "слуга народу" Корнієнко

Партія "Слуга народу" стверджує, що кандидат від партії "За майбутнє" Москаленко намагався підкупити депутатів Київської облради, щоб ті проголосували за його кандидатуру.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційній сторінці "Слуги народу" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обурені інформацією про можливі спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради кандидатом на посаду її керівника Ярославом Москаленком. Для нас політична корупція є абсолютно неприйнятною. Закликаємо всі політсили, включно зі "слугами народу", не вдаватися до нечесних методів боротьби", - заявив перший заступник голови фракції СН у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Голосування за кандидата на посаду голови Київської обласної ради відбулося в середу, 25 листопада. Від СН висунули Олександра Склярова, який зараз є першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації. У свою чергу, Ярослав Москаленко претендував на посаду від партії "За майбутнє".

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Жодному з кандидатів не вистачило необхідного мінімуму підтримки - 43 голосів.

Повторне голосування заплановано на п'ятницю.