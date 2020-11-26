Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде"

Міністр фінансів України Сергій Марченко стверджує, що ситуація з державними фінансами контрольована, попри світову кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу після сьогоднішнього позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я хочу всіх заспокоїти, що жодної катастрофи або апокаліпсису не відбувається, і не відбудеться. Ми ситуацію контролюємо. Ми знаємо, як, яким чином, справлятися з викликами, які зараз стоять перед Україною", - сказав він.

За словами міністра, ситуація насправді складна, оскільки пандемія не є чимось звичайним, що можна передбачити і спрогнозувати.

"Пандемія зачепила і нашу країну, і ми змушені в цій ситуації діяти в досить непростих умовах. Незважаючи на це, я вважаю, що політична воля і націленість владної команди на результат переважають над ризиками створеними, і ми знаходимо рішення на всі питання", - додав він.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабмін затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік, який буде винесено до Верховної Ради для розгляду в другому читанні.

Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

Читайте також: Мінфін передав проєкт Держбюджету-2021 на затвердження Кабміну, - Марченко