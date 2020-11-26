У досягненні миру на Донбасі є прогрес, - заступник глави ОП Тимошенко

У президента Зеленського є бачення того, як досягти миру на Донбасі, й "Україна до цього йде".

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Він зазначив, що на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є і факти загибелі військових, і обстріли. За словами Тимошенка, "порівняно з минулими роками війни кількість цих втрат і обстрілів зменшилася в рази".

Тимошенко зазначив, що в питанні досягнення миру в Україні є рух вперед, а не "біг на місці".

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"Ніхто не міг два або три роки тому подумати, що Сенцов сюди повернеться, або про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками - вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", - сказав він.

Заступник керівника ОП додав, що для досягнення миру і реінтеграції тимчасово окупованих територій українська влада також відновлює країну, ремонтує дороги, відновлює інфраструктуру, "щоб у людей на непідконтрольних територіях був приклад, як можна жити в Україні".