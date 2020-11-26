Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів

Уряд Словаччини відклав на невизначений час проведення повторного масового тестування на COVID-19 усього населення країни. Таке рішення було прийнято у зв'язку з нестачею тестів на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Slovak Spectator.

Повторне масове тестування в Словаччині було заплановано на 6-7 грудня.

Уряд вже уклав договір на поставку 16 мільйонів тестів, і перша партія кількістю 4 мільйони тестів мала прибути в країну 2 грудня. Втім, через труднощі в постачанні, вона затримається, і уряду Словаччини не вистачить наявних тестів для проведення загального тестування населення.

Крім того, ідея повторного тестування викликала критику з боку словацького суспільства. Зокрема, асоціація міст і громад країни зажадала взагалі відмовитися від практики проведення загальнонаціонального тестування, а замість цього зосередитися на тестуванні вразливих груп населення.

Як аргумент противники наводять показники захворюваності на COVID-19 у Словаччині, які не вдалося на тривалий час зменшити після першого тестування.

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