Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС

Франція не визнаватиме самопроголошену республіку Нагірний Карабах. Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батіста Лемуана, які він сказав перед голосуванням за резолюцію в Сенаті, стосовно позиції французького уряду щодо Нагірного Карабаху: "Франція не визнає самопроголошену республіку".

"Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все від неї залежне для стабілізації ситуації на Південному Кавказі", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, вчора французький Сенат офіційно закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена Вірменією на окупованій території Азербайджану. Сенат ухвалив відповідну резолюцію.