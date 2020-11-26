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Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС

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Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС
Франція не визнаватиме самопроголошену республіку Нагірний Карабах. Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батіста Лемуана, які він сказав перед голосуванням за резолюцію в Сенаті, стосовно позиції французького уряду щодо Нагірного Карабаху: "Франція не визнає самопроголошену республіку".

"Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все від неї залежне для стабілізації ситуації на Південному Кавказі", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, вчора французький Сенат офіційно закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена Вірменією на окупованій території Азербайджану. Сенат ухвалив відповідну резолюцію.

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Топ коментарі

  • Kamate Kaora
    Жабоеды, как и кремляди играют в имперские игры. Фантомные боли мучают. Правительство Франции пока еще в адеквате по данному вопросу, но надолго ли?
  • дмитрий иванов 527db324
    Я не удивлюсь, когда эти сенаторы и на карте Карабах не найдут, не то, чтобы кто-то там вообще когда-либо побывал. А ведь Франция уже 28 лет переговаривалась по этой теме , всё диалоги свои разводили , никчемные и никому не нужные. Зато Алиев с духовной поддержкой Эрдогана и при интеллектуальном обеспечении Израиля, скажем так, предложили свою формулу и совсем не такую, как у герра Штайнмайера Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС - Цензор.НЕТ 6843
  • шуліка степовий
    Проєкт "тисячолітньої великої вірменії" - закрито . Так само, як було закрито і подібний нацистський проєкт "тисячолітнього третього рейху" - там теж німецьким нацистам не вистачало житєвого простору. Карабах- це Азербайджан.
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