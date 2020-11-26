Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Аваков таємно зустрічався з Коломойським, Фуксом і Котвицьким, віцепрем'єр Уруський - з Кауфманом, а глава правління "Нафтогазу" Коболєв - з Кіперманом.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадують, що кандидат у президенти Володимир Зеленський у травні 2019 року обіцяв, що в разі його перемоги відносини влади з великим бізнесом будуть прозорими. "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів в АП", - говорив тоді Зеленський.

За даними "Схем", олігарх Ігор Коломойський 13 листопада зустрічався з главою МВС Арсеном Аваковим на території міністерства.

"Я заїхав, у Арсена Борисовича був, каву випив. Давно не бачилися. Жодних справ", - прокоментував цей візит Коломойський.

BMW Коломойського заїжджає на територію Міністерства внутрішніх справ

Також для зустрічей з Аваковим в міністерство внутрішніх справ приїжджали бізнесмени Фукс і Котвицький, стверджують журналісти. При цьому обоє вони використовували номери прикриття.

"Зв'язатися з Ігорем Котвицьким до ефіру "Схемам" не вдалося. Аваков на прохання про коментар також не відповів. Як і Павло Фукс", - пояснили журналісти.

Автомобіль бізнесмена Павла Фукса за 3 дні змінив 3 номери прикриття, стверджують "Схеми"

Віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського журналісти помітили, коли він виходив із будівлі, в якій розташовано офіс бізнесмена Кауфмана. Незабаром з будівлі вийшов і сам Кауфман, при цьому його супроводжував охоронець, який раніше був з Уруським.

З офісу Кауфмана виходить спочатку Уруський ...

... а потім і сам Кауфман. Його супроводжує той самий охоронець, що був з Уруським.

А глава правління НАК "Нафтогаз" Коболєв, за даними програми, зустрічався в готелі "Хаятт" з представником групи "Приват" Кіперманом. Зустріч відбулася 21 жовтня, майже до того, як Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає, що "Укрнафта" погасить свої борги перед бюджетом із коштів, які їй фактично нададуть із бюджету через НАК "Нафтогаз України".

Коболєв після зустрічі з Кіперманом у готелі "Хаятт"

"Не зважаючи на одну з головних обіцянок команди кандидата Зеленського: що відносини між чиновниками і олігархами, які в разі його перемоги мали стати публічними і прозорими - за його президентства, і досі залишаються таємними і кулуарними", - роблять висновок журналісти.



