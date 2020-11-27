Новини • Бюджет-2021

Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року, - Марченко

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Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. перенесено на грудень 2021 року.

Про це чиновник сказав в ефірі "1+1",  інформує Цензор.НЕТ.

"1 липня 2021 року планувалося збільшити мінімальну заробітну плату до 6 500 грн. Зараз планується з 1 грудня. Це пояснюється тим, що у нас певним чином такі шокові вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам дійсно варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня - більш ніж нормальний термін введення 6 500", - пояснив міністр.

На питання чому не буде підвищення зарплат вчителям, Марченко відповів: "Чому не буде? Буде. Є єдина тарифна сітка. Є мінімальна заробітна плата. Заробітні плати вчителі не будуть знижені, вони будуть підвищені в запланованих обсягах".

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Топ коментарі

  • Greta Kinuo
    еслиб не тот мародер, ты б новый год встречал в погребе, под градами
  • Vadym Tsyrkalyuk
    Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 1794
  • Baden
    Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 г., - Марченко - Цензор.НЕТ 3526
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