Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. перенесено на грудень 2021 року.

Про це чиновник сказав в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"1 липня 2021 року планувалося збільшити мінімальну заробітну плату до 6 500 грн. Зараз планується з 1 грудня. Це пояснюється тим, що у нас певним чином такі шокові вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам дійсно варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня - більш ніж нормальний термін введення 6 500", - пояснив міністр.

На питання чому не буде підвищення зарплат вчителям, Марченко відповів: "Чому не буде? Буде. Є єдина тарифна сітка. Є мінімальна заробітна плата. Заробітні плати вчителі не будуть знижені, вони будуть підвищені в запланованих обсягах".

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