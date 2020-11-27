Грузія запроваджує жорсткий карантин на 2 місяці

Грузія з 28 листопада до 31 січня запроваджує жорсткі карантинні обмеження через поширення COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Тепер у Грузії виходити на вулицю буде заборонено в період з 21:00 до 05:00. Винятком будуть передноворічний і передріздвяний вечори 31 грудня і 6 січня.

Будуть припинені всі міжміські пасажирські перевезення. Заборона не поширюється тільки на таксі. Ресторанам буде дозволено продавати страви тільки з собою і на доставку, а спортзали, басейни, художні студії будуть закритими. Також закриють дитсадки і ясла, а школи переходять на дистанційне навчання. Припинять роботу всі непродовольчі ринки і майже всі непродовольчі магазини - крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії і преси.

З 24 грудня до 2 січня обмеження обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ і ринки, відновиться робота муніципального транспорту і міжміські перевезення. Після цього знову запустять транспорт тільки з 16 січня.

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