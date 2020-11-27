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Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем

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Трамп пообіцяв покинути Білий дім, якщо виборники визнають Байдена переможцем
Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія вибірників визнає демократа Джо Байдена переможцем.

Про це Трамп заявив під час відеоконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, і ви це знаєте", - відповів він на запитання, чи піде він з Білого дому, якщо члени електорального коледжу проголосують за Байдена.

Водночас, він зауважив: вибірники "зроблять помилку", якщо таки визнають перемогу демократа.

Як повідомлялося, Дональд Трамп категорично відмовляється визнавати перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена. За попередніми результатами, після голосувань 3 листопада Байден має 306 голосів вибірників проти 232 у Трампа. Для перемоги на виборах глави Білого дому кандидат має набрати 270 голосів вибірників.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Час на Ростов, Донні.
  • andriy shevchenko 35d270e5
    а он в этом до сих пор сомневается ?
  • Garry Grant
    Иди уже к чёрту,придурок.
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