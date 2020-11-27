Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну. ВIДЕО
6 27682
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що не має наміру йти у відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "112 Україна" 26 листопада.
"Я готуюся далі рятувати країну і життя наших громадян. Ці чутки певні народні депутати певних політичних сил почали розпускати починаючи з першого мого дня на посаді міністра охорони здоров'я. Я займаюся реанімацією української медицини. Це те, чим я займаюся зараз, збираюся займатися через тиждень, через місяць, через пів року, через рік", - сказав міністр.
Як відомо, Степанов був призначений міністром охорони здоров'я 30 березня.