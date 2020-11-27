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В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали

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В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали
В Україні станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, зафіксовані 16 218 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 843 людини, померли 192 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.

Також за минулу добу

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 693 407 осіб;
  • одужало – 326 238 осіб;
  • летальних випадків – 11 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали 01
В Україні виявлено рекордні 16 218 нових випадків COVID-19: померли 192 людини, 8 843 - одужали 02

Топ коментарі

  • Super Gut
    В общемировом рейтинге идиотов, ЗЕ и его коМанда точно войдут в финалисты: асфальтировать дороги за деньги короновирусного фонда, когда в стране лютует вирус - это просто эталонный случай феерического идиотизма, который точно войдет в учебники всего мира.
    Кстати, население "73%" тоже мировой лидер в идиотизме: уничтожить экономику и цивилизованное будущее собственной страны, ради того, чтобы в интернете смотреть клёвые видосики со смешным актером - это очень сильная заявка на чемпионство.
  • Андрей Сафhjyjd
    Украіні негайно треба:
    1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
    2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
    3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
    4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
    5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
    27.11.2020 06:39
    ОтветитьМне нравится 1
    Андрей Сафhjyjd
    5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
  • Підлога Маккартні
    Ковід, ковід, ковідниця,
    Карантин мені вже сницця.
    А мед. поміч ніяка,
    Дай степашке копняка! (с) Підлога Маккартні

    Запасайтесь колядками на праздники...
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