США в ОБСЄ: Ми розглядаємо окупацію Росією Криму як ключовий елемент її агресії
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 26 листопада, у Відні.
"Конфлікт в Україні не обмежується Донбасом. У Криму російська окупаційна влада продовжує утискати, переслідувати та арештовувати активістів, журналістів і членів громадянського суспільства лише за те, що вони реалізують свої права на мирні зібрання чи свободу вираження поглядів чи релігії", - заявив він.
Очільник місії США при ОБСЄ засудив політично вмотивовані переслідування та арешти в окупованому Криму, а також мілітаризацію Росією Кримського півострова, Чорного та Азовського морів.
"Наближаючись до Ради міністрів наступного тижня, ми підтверджуємо, що Крим — це Україна. Сполучені Штати розглядають окупацію Росією Криму, підкріплену фіктивним референдумом, як ключовий елемент її агресії, що триває проти суверенного сусіда", - заявив Гілмор.
Як повідомлялося, Сполучені Штати очікують, що Міністерська рада ОБСЄ, яка відбудеться 3-4 грудня, приділить вагому увагу конфлікту в Україні, який розпочала та підживлює Росія.