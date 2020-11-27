Новини • Бюджет-2020

Виплати пенсій за грудень розпочнуться без затримок, - Лазебна

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Виплати пенсій за грудень розпочнуться без затримок, - Лазебна
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна запевнила, що 4 грудня виплата пенсій розпочнеться без затримок.

Про це вона сказала в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще 25 числа, нещодавно, ми закрили відомості на пенсії на грудень. 4 грудня планово розпочнеться виплата пенсії. Все буде забезпечено. Жодної затримки, до речі, щодо жодної соціальної виплати немає. Немає чого хвилюватися і немає чого сіяти паніку серед людей", - заявила Лазебна.

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Топ коментарі

  • orionemc2 a7fce8b3
    При Порошенко даже в 2014 тяжолом году не было даже такой речи, а тут если уж пошли такие разговорчики, как говорица дымом запахло..ждите огня.
  • игор ємець
    то есть своевременная выплата пенсий теперь считается хорошей новостью?
    слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года: "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
  • fedjka - fedjka
    вот плин наголосовали себе приколов, значит подкатили уже до той отметки когда надо думать смогут ли выплатить пенсии и то что смогут выплатить подносит как успех - ведь прикольно, не находите.
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