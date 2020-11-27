Поліцейські отримали на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого року, - МВС

Цього року, порівняно з минулим, поліцейські отримали на 54% більше повідомлень і заяв про факти домашнього насильства.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павличенко на пресбрифінгу, присвяченому проведенню Всеукраїнської інформаційної кампанії "16 днів проти насильства", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього року, порівняно з минулим, поліцейськими отримано на 54% більше заяв та повідомлень про факти домашнього насильства, було складено на 27% більше протоколів про адміністративне правопорушення, було винесено в 5 разів більше термінових заборонених приписів та взято на облік на 22% більше кривдників", - розповіла Павличенко.

За її словами, це є свідченням не тільки зміни підходів у боротьбі з домашнім насильством, а також постійного навчання підрозділів МВС, залучення різних підрозділів до протидії та запобігання домашнього насильства з-поміж підрозділів Національної поліції, а також - свідченням готовності суспільства відкрито говорити на цю тему.

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"Дійсно, карантин, який був спричинений пандемією COVID-19 ще більше оголив проблему домашнього насильства. І в таких умовах Міністерство внутрішніх справ дещо переглянуло підходи до запобігання та протидії цьому явищу", - додала Павличенко.

Вона розповіла про заходи, які застосовують правоохоронні органи для протидії домашньому насильству, зокрема, збільшено кількість спеціалізованих мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства.

За її словами, сьогодні їх 54 по всій країні. При цьому, зауважила Павличенко, до реагування на випадки домашнього насильства залучаються й інші підрозділи.