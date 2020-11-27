Заборгованості з виплат лікарняних немає. Ситуація у Фонді соцстрахування контрольована, - Мінсоцполітики
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Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила про відсутність заборгованості з виплати лікарняних Фондом соціального страхування України.
Про це вона сказала в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Насправді немає ніякої заборгованості за лікарняними листками. Контрольована ситуація у Фонді соціального страхування. Всі виплати йдуть вчасно", - зазначила Лазебна.