"Слуга народу" Качура анонсував зміни у фракції: "Бо є зрадники всередині"

Всередині партії "Слуга народу" є люди, які не поділяють прагнень політсили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"Якщо хтось із представників монобільшості забуває, з якими гаслами, з якими програмними цілями ми йшли на вибори — це їхні проблеми. На сьогодні ми об'єднуємося, це така внутрішня інформація, ми об'єднуємося з людьми, яким небайдужа доля цієї держави. Я зараз створюю міжфракційне об'єднання, яке буде на чолі "Слуги народу", - сказав парламентар.

За словами Качури, всередині партії є люди, які не поділяють прагнень "Слуги народу".

"Я робитиму все для того, щоб у президента Зеленського вийшло. Тому що є зрадники всередині, які зараз розповідають абсолютно протилежні тези, з якими йшла інша політична партія, і сповідують їхню ідеологію - це їхні проблеми. Те, що президента зараз обманюють, - це теж їхні проблеми. Президент розумний, він розбереться, він відсіє все це лушпиння", - додав нардеп.

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