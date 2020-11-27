Луганський національний університет на гроші від ЄС три роки готуватиметься до реінтеграції на сході. ФОТОрепортаж

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (адміністрація нині розташовується у Старобільську) шукає шляхи примирення на Донбасі. Там навчатимуть знаходити спільну мову людей з відмінними поглядами, проводити тренінги з безконфліктної поведінки. І це лише частина грантового проєкту, який оцінили в 1,5 мільйона євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про проєкт "Вільному радіо" розповів його керівник, голова вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталій Курило.

"Інтенсифікація впливу вчителів Луганської області на процеси примирення і встановлення миру" - це спільний проєкт Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Луганського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти. Він розрахований на 3 роки.

Загальна сума фінансування - 1 582 841 євро. Це гроші Євросоюзу. У конкурсі проєктів "Підтримка ЄС для переміщених навчальних закладів на сході України" кілька вишів, які переїхали з окупованої території, отримали 10 мільйонів євро. Найбільший грант виграв університет імені Шевченка.

"Ми запропонували європейцям свою ідею. Ретельно прописали проєкт, провели соціологічне дослідження настроїв людей. Також були переможці з Донеччини - з Краматорська, Маріуполя", - згадує Віталій Курило.

Мета проєкту - створити низку освітньо-психологічних програм для жителів області, а також поліпшити умови для студентів та викладачів університету.

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"Суть у тому, що викладачі спільно зі студентами та вчителями розробили такі програми, щоб якомога більше освітян пройшли навчання та надалі працювали з населенням області. У першу чергу, щодо пошуку "точок дотику" людей з різними поглядами, в перспективі - з людьми з "тієї сторони" (окуповані території. - Ред.), коли ми возз’єднаємось. Це передбачає також наукову роботу, тренінги, семінари. Насамперед це психологія, педагогіка, соціальна педагогіка", - розповідає керівник проєкту.

Наразі в межах проєкту вже розпочали ремонтні роботи у гуртожитку університету в Рубіжному. Оновлюють і навчальні приміщення, утеплюють будівлю вишу, згодом закуплять комп’ютери та іншу офісну техніку. Також створять мережу з 6 навчальних центрів (Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Кремінна, Лисичанськ, Полтава) та 10 центрів професійного розвитку педагогічних працівників у громадах області (Старобільськ, Кремінна, Лисичанськ, Білокуракине, Сватове, Біловодськ, Троїцьк, Новоайдар, Новопсков, Станиця Луганська).

Саме на базі університету має з’явитися центр психологічного відновлення та адаптації, лабораторія розвитку творчих навичок, центр розвитку карʼєри, інформаційний центр та центр інклюзивної освіти. Там проводитимуть різноманітні тренінги, жителі області зможуть отримати психологічну допомогу, пройти профорієнтацію чи перенавчання.



Фото: пресслужба ЛНУ ім. Шевченка

"Активних учасників проєкту буде приблизно 150. Їх ми вже визначили. Це вчителі та студенти-майбутні педагоги. А вони вже будуть працювати з великою кількістю людей - батьками, дітьми", - додає Курило.

Зазначимо, перший і поки єдиний конкурс "Підтримка ЄС для переміщених навчальних закладів на сході України" оголосили наприкінці 2018 року. У 2019-му визначили переможців, реалізовувати проєкти почали у 2020-му. Гроші також отримали:

- ГО "Центр розвитку філології" (Бахмут) - 747 112 євро;

- Луганський державний медичний університет - 894 297 євро;

- Спільний проєкт Інституту вищої освіти НАПН України, Донецького державного університету управління, Луганського національного аграрного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля - 1 486 830 євро;

- Спільний проєкт Донецького національного технічного університету та Покровської міської ради - 809 283 євро;

- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського - 810 000 євро:

- Спільний проєкт Донецького державного університету управління, Донецького юридичного інституту МВС України та Маріупольської міської ради - 1 280 050 євро;

- Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ імені Е.О. Дідоренка - 898 910 євро;

- Донбаська національна академія будівництва і архітектури - 879 793 євро.