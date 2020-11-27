Аби відбудувати країну, одного президентського терміну не вистачить, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко вважає, що одного президентського терміну мало, щоб "відбудувати країну".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тимошенко заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"Якщо у президента буде таке рішення, він його озвучить. Так, на пресконференції президент дійсно сказав, що одного терміну мало з об'єктивних причин, а не через те, що він вирішив або не вирішив іти на другий термін", - сказав Тимошенко.

За словами Тимошенка, поки що в ОП не обговорювали другий термін Зеленського.

"Справді, для того, щоб відбудувати країну, один термін – це невеликий період, бо його об'єктивно не вистачає. Ми цього не обговорюємо, тому що нам, чесно кажучи, на обговорення другого терміну і того, які будуть президентські вибори, немає часу зараз", – сказав заступник голови ОП.



Нагадаємо, під час президентської кампанії в 2019 році Зеленський заявив, що "йде на один термін".

У травні 2020 року Зеленський повідомив, що йому не вистачить одного президентського терміну, щоб реалізувати всі завдання, які стоїть перед ним на цій посаді.

Також Зеленський додав, що якщо буде велика підтримка народу України, то він, можливо, буде президентом другий термін.

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