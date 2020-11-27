Новини • Коронавірус і карантин

Локдаун зведе до нуля захворюваність на COVID-19 в Україні, - Степанов

19 522313
Локдаун зведе до нуля захворюваність на COVID-19 в Україні, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що запровадження локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19. Це може звести захворюваність до нуля.

Про це він розповів на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, з іншого боку - треба рахуватися з економічною точкою зору.

"З точки зору епідеміології, запровадження жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності COVID-19, ну практично її можна звести до нуля", - заявив він.

За його словами, існують передумови для запровадження жорсткого карантину - епідситуація і навантаження на медичну систему. Степанов зазначив, в Міністерстві охорони здоров'я викликають побоювання новорічні свята.

Також читайте: Кабмін навряд чи змінюватиме карантинну політику до середи, - Немчінов

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • piligrim
    заодно и малый бизнес со средним до той же отметки...
  • Танюша Яковлева
    Аргентина вже 8й місяць в найжорсткішому карантині з божевільними штрафами. Гляньте їх статистику, щось не дуже працює. ДО НУЛЯ Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8680 Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8680 Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 1987

    Ці недолугі "карантинні міри" жодним чином не впливають на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Але знищують будь-яку можливість людей заробити засоби для існування. Керований геноцид. А далі всіх чекає експериментальна поспіхом виготовлена погано перевірена бодяга під назвою "вакцина від коронавірусу".

    До нуля захворюваність ковідом зведе лише відмова від тестування людей фальшивими тестами та встановлення брехливих діагнозів на їх підставі.
  • Володимир Мик
    1.полный локдаун уже был весной этого года с марта по май
    Короновирус не исчез за время полного локдауна в Украине и сейчас не исчезнет, а только увеличится.
    ВВП упало на 15% за время полного локдауна весной, промпроизводство снизилось. Экономика упала.
    И только полный дибил будет утверждать, что экономика будет расти во время локдауна, то есть на белое говорить чёрное и наоборот.
    2. Бездельников, шарлатанов, воров и коррупиционеров из правительства ничто не заставит лучше работать, потому что по определению, они не могут работать на благо людей.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини