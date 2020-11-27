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Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов

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Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов
Ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять наступного тижня. У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше ніж через два-три тижні.

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"Чи спрацювали ті обмеження, які ми запровадили, зокрема карантин вихідного дня. Ефект ми маємо отримати через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після запровадження цього карантину - зменшення динаміки захворюваності на COVID-19", - заявив Степанов.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    а сейчас никак?
    сегодня уже больше 16000
    вот и весь ваш карантин выходного дня
  • Super Gut
    Я об этом говорил еще две недели назад: зеленый дурантин выходного дня нужен зебилам с одной целью - продемонстрировать быдлу, что они мол работают. Поэтому как и ожидалось ранее, имитация бурной деятельности зелесранью, не привела к снижению зараженных. Зато поубавила деньжат, у тех людей, бизнес которых приносит деньги на выходных
  • Олександр Олександрович eeaf86e2
    Спрацював,приблизно так,як спрацював подорожнік у лікуванні Кабздоха))
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