Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов
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Ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять наступного тижня. У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше ніж через два-три тижні.
"Чи спрацювали ті обмеження, які ми запровадили, зокрема карантин вихідного дня. Ефект ми маємо отримати через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після запровадження цього карантину - зменшення динаміки захворюваності на COVID-19", - заявив Степанов.