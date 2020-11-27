Кабмін виділив кошти на закупівлю дорогих препаратів для пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, - заступниця голови МОЗ Садов'як
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Кабінет Міністрів України виділив кошти на закупівлю препаратів для пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві у п'ятницю.
"Кабмін ухвалив постанову про виділення коштів на закупівлю препаратів для лікування хворих з важким перебігом хвороби. Це препарати "тоцилізумаб" та "імуноглобулін людини нормальний". Кошти будуть виділені, ми зможемо закупити їх і направити в регіони", - сказала вона.