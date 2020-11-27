Новини • Боротьба з коронавірусом

Кабмін виділив кошти на закупівлю дорогих препаратів для пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, - заступниця голови МОЗ Садов'як

1 19413
Кабмін виділив кошти на закупівлю дорогих препаратів для пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, - заступниця голови МОЗ Садов'як
Кабінет Міністрів України виділив кошти на закупівлю препаратів для пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві у п'ятницю.

"Кабмін ухвалив постанову про виділення коштів на закупівлю препаратів для лікування хворих з важким перебігом хвороби. Це препарати "тоцилізумаб" та "імуноглобулін людини нормальний". Кошти будуть виділені, ми зможемо закупити їх і направити в регіони", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постачання другої партії ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19 очікується в четвер, - МОЗ

Топ коментарі

  • Наталья Киенко
    Кажется, речь идет о Феофании. И исключительно для слуг народа, потому как остальные граждане, которые случайно могут там оказаться, будут лечиться ЗА СВОЙ СЧЕТ. И эти препараты им будут явно не по карману.
  • Підлога Маккартні
    А как там с другими тяжелыми болезнями? Для лечения людей тоже закупаются дорогостоящие медикаменты, которые потом дают БЕСПЛАТНО?
  • Підлога Маккартні
    Это я к тому, что во-первых нихрена они не купят, а во-вторых если и купят, то продадут умирающему в два раза дороже. Так беня учил)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини