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Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді

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Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до статті 28 Державного бюджету на 2020 рік, що передбачає спрямування коштів з Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Метою розробки законопроєкту є забезпечити надання соціальної підтримки застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії посилених обмежувальних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України  гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, пропонується передбачити можливість направлення коштів із Фонду боротьби з COVID-19 на заходи з надання: одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників; одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, зазнаних через сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

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Законопроєкт визначений як невідкладний.

Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    ИЗ КАКОЙ ИЗ ДЫР В БЮДЖЕТЕ ОНИ ДОСТАНУТ ЭТИ БАБКИ?
  • Підлога Маккартні
    Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 3528
  • 18c49ed2
    Законопроєкт Зеленського про виділення коштів для підтримки бізнесу з COVID-фонду зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 7930
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