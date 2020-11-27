Повний тритижневий локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП, - "слуга народу" Гетманцев

Запровадження локдауну в Україні додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП. Введення жорстких заходів на два-три тижні ефективніше, ніж на два дні з перервою на будні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua" розповів глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Ми вважаємо, що локдаун на три тижні додасть максимум до 0,5-0,7% до вже існуючого падіння ВВП. Це мінус до того мінусу, який ми вже маємо. Але не більше відсотку в будь-якому разі. Це, звісно, погано. Це боляче. Проте, якщо ми говоримо про життя людей, це вже питання не грошей. Це світоглядне питання, чому ми надаємо пріорітет. Я вважаю, що обговорювати альтернативу життя-гроші, навіть одного життя одного українця та 0,7% ВВП ми не маємо морального права", - висловився він.

Гетманцев неоднозначно оцінює рішення про карантин вихідного дня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єдиний показник для запровадження локдауну - здатність медсистеми надавати допомогу: поки ситуація напружена, але контрольована, - Степанов. ВIДЕО

"Проблема таких рішень у тому, що ніхто не знає правильних рішень. Уряд ухвалив таке рішення. Наприклад, Туреччина теж ухвалила рішення про карантин вихідного дня. Правильне чи ні, ну хто знає? Це покаже практика. Я ж прихильник більш жорстких заходів, которі прогнозовано будуть ефективними. Якщо ми говоримо про розрив ланцюжка заражень, то точно ефективніше буде два чи три тижні локдауну, ніж два дні з перервою на робочі. Але уряд - єдиний орган, який може і повинен ухвалювати рішення в такій ситуації", - додав він.