"Військовому комісару", який проводив примусові призовні кампанії в окупованому Криму, повідомлено про підозру, - контррозвідка СБУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"У ході досудового розслідування слідчі ГУ СБ України в АР Крим встановили, що підозрюваний після окупації півострова у 2016 році обійняв посаду "військового комісара Республіки Крим щодо Чорноморського і Роздольненського районів". Він безпосередньо організовував та проводив примусові призовні компанії кримчан на строкову військову службу до Збройних сил РФ. У випадку відмови, фігурант залякував "призовників", у тому числі погрожуючи кримінальною відповідальністю.
Наголошуємо, що стаття 51 IV Женевської Конвенції від 12.08.1949 року про захист цивільного населення під час війни категорично забороняє державі-окупанту примушувати цивільне населення до служби в її збройних силах", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років.
Триває досудове розслідування.