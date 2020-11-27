Уманський мав абсолютну свободу і всі можливості для подолання корупції в Україні, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для ексміністра фінансів Ігоря Уманського були створені всі можливості, щоб донести будь-яку необхідну інформацію про корупцію до керівництва держави, Уряду та правоохоронної системи.

Про це Єрмак повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому nfrt. У нас нульова толерантність до корупції - це неодноразово повторював Президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди. Також я повторив те, що сказав йому телефоном раніше - вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті", - повідомив глава Офісу президента.

"Я поважаю роботу і професійний шлях Ігоря Уманського. Якби я не покладав на його досвід та аналітичні здібності великі надії у контексті подолання корупції в Україні, то не запросив би долучитись до команди Офісу в якості мого радника. За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього", - зазначив Єрмак.

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"Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас. Бажаю Ігорю удачі з його новими проєктами, сподіваюсь що він візьме вектор на конструктивність, і ми всі разом працюватимемо над тим, щоб подолати корупцію в Україні!" - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.

Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

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19 листопада Уманський заявив, що на особисте прохання глави ОП Андрія Єрмака не буде до зустрічі з ним з'являтися в телеефірах.