Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням COVID-19. Він вважає за необхідне найближчим часом запровадити локдаун.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, нині розглядати ситуацію в окремих регіонах не доцільно.

"Це має бути єдине рішення по всій країні. Необхідно запровадити локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити наступного тижня.

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Як повідомлялося раніше, в Офісі Президента розглянуть можливість запровадження локдауну через тиждень. До того часу буде зрозуміло, чи був ефективним карантин вихідного дня.

Зауважмо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне запровадження в Україні радикального локдауну щонайменше на три тижні.

При цьому Степанов заявив, що підстав для запровадження жорсткого карантину поки немає.