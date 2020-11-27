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Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан

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Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан
Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням COVID-19. Він вважає за необхідне найближчим часом запровадити локдаун.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, нині розглядати ситуацію в окремих регіонах не доцільно.

"Це має бути єдине рішення по всій країні. Необхідно запровадити локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити наступного тижня.

Також читайте: Держпродспоживслужба про закриття метро в Києві на карантин: Рішення має ухвалюватися на рівні Кабміну, але запроваджувати локдаун потрібно одночасно по всій країні

Як повідомлялося раніше, в Офісі Президента розглянуть можливість запровадження локдауну через тиждень. До того часу буде зрозуміло, чи був ефективним карантин вихідного дня.

Зауважмо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне запровадження в Україні радикального локдауну щонайменше на три тижні.

При цьому Степанов заявив, що підстав для запровадження жорсткого карантину поки немає.

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Топ коментарі

  • Igor L
    Дебільні створіння в урідя та Офісі Президента! Карантин вихідного дня показав що від карантинів нічого не змінюється. Тому лишить країну в спокої і забудьте про карантини! Шляхи розповсюдження вірусу вже не залежать від карантинів! Потрібно сконцентруватись на медицині, на нових шпиталях, розширення палат та встановленні надувних наметів навколо опорних лікарень, на покращення лікування в лікарнях, на збільшення кількості медичного персоналу в лікарнях, на контроль за діями лікарів та медсестер в лікарнях, щоб хворі швидше одужували і звільняли ліжко-місця для інших!
  • Eugen Mk
    Да неужели, не может быть! Зешобла жеж не может ошибацца!
  • Nikol Kovalenko
    Рубан, тише тише...
    В понедельник выступал президент Зеленский и всей стране сообщил, что карантин выходного дня дает хорошие результаты!
    https://censor.net/ru/news/3232665/*****************************************************************************************
    Или вы живете в разных странах, или курите разную травку.
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