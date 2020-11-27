Потрібно запроваджувати локдаун по всій країні. Карантин вихідного дня не показав ефективності, - Рубан
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24".
За його словами, нині розглядати ситуацію в окремих регіонах не доцільно.
"Це має бути єдине рішення по всій країні. Необхідно запровадити локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити наступного тижня.
Як повідомлялося раніше, в Офісі Президента розглянуть можливість запровадження локдауну через тиждень. До того часу буде зрозуміло, чи був ефективним карантин вихідного дня.
Зауважмо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне запровадження в Україні радикального локдауну щонайменше на три тижні.
При цьому Степанов заявив, що підстав для запровадження жорсткого карантину поки немає.