За добу в Києві виявили рекордні 1 520 випадків коронавірусу, померли 26 осіб, видужали - 375, - Кличко

У Києві кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус станом на сьогодні вже 65 539.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії - 1520 осіб. 26 випадків - смертельні. Всього від вірусу померли 1 253 киянини. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 65 539", - зазначив Кличко.

Серед захворілих: 869 жінок віком від 18 до 83 років і 22 дівчинки від 7 до 17 років. А також 607 чоловіків віком від 19 до 92 років і 22 хлопчики від 25 днів до 17 років. Захворіли в тому числі і 56 медиків.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 121 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали в столиці за добу 375 осіб. Всього коронавірус побороли 22 317 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 250, в Солом'янському - 206 і в Дніпровському районі - 200 випадків.