Новини • Коронавірус і карантин

Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція

5 64662
Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція
Нетверезий чоловік агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність захисної маски. Коли охорона вивела чоловіка з приміщення, він дістав пістолет і вистрілив в асфальт. За скоєне йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії. На виклик відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився одягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись.

У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який після прибуття вивів правопорушника на вулицю. Утім, чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали 44-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також дивіться: 30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    Короче, як бачиш ****** без маски, знай, перед тобою неадекват.
    Так виходить
  • Valentin Nasus
    Это тоже следствия ограничений - у людей отказывает психика. Иррациональные реакции будут усугубляться и дальше. Обыватели находятся на грани нервного срыва, самые неустойчивые будут вот так реагировать. Предсказуемо.
  • nehohо
    В Корее мужчина хотел заразить проституток коронавирусом, но заразился триппером

    В Южной Корее мужчина заболевший коронавирусом, по его мнению, в публичном доме, решил отомстить всем проституткам и начал ходить по другим публичным домам с целью заразить работниц секс-индустрии, но сам заразился триппером от одной из них - сообщают южнокорейские СМИ.

    16 февраля стало известно, что мужчина специально ходил в публичные дома Сеула с целью заразить проституток коронавирусом ради мести. Так как почувствовал недомогание после очередного похода в одно из таких мест. Ему удалось обойти 4 учреждения и переспать с 24 проститутками за 9 дней.

    Но планам не суждено было сбыться, так как выяснилось позже, у него не было коронавируса, а была обычная простуда и грипп. При этом он заразился триппером, сообщили в больнице после анализов крови. Теперь он проведет две недели в больнице, а его супруга собирается подать на развод.

    Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7307
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини