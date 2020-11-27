Підвищення тарифу на передачу електроенергії негативно вплине на курс долара, інфляцію та робочі місця, - Каленков

Підвищення тарифу на передачу електроенергії вдарить по промисловості, яка змушена буде скорочувати працівників, призведе до зростання цін і курсу долара.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, підвищення тарифу на передачу струму стане серйозним ударом для промисловості, яка і без того перебуває в кризі. Збільшення собівартості продукції через зростання витрат на електроенергію зробить її неконкурентоспроможною, і підприємства для виживання шукатимуть можливості скоротити витрати, зокрема шляхом звільнення працівників. "Фактично ми зараз перебуваємо в кризі не з березня цього року, а з літа минулого року. Я маю на увазі металургію. Тому всі можливості для зменшення собівартості, для пошуку можливості конкуренції на ринку вже вичерпані. І були вичерпані давно. Тому збільшення собівартості матиме прямий ефект на те, що ми продамо менше продукції, випустимо менше продукції. Під питанням будуть робочі місця", - розповів Каленков.

Він наголосив: за підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу заплатять всі українці, які купуватимуть їхню продукцію або послуги. Крім того, зростання цін на продукцію спровокує зростання інфляції, а падіння експортної виручки через втрату українськими підприємствами конкурентоспроможності на світових ринках негативно позначиться на курсі гривні. "Заплатять за це всі, це помилково припускати, що це торкнеться тільки промисловості. У результаті все одно це перейде на вартість товарів для кінцевих споживачів і за це заплатять всі громадяни країни. Але наша продукція стане менш конкурентоспроможною, ми менше зможемо продати на світових ринках металопродукції, однієї зі статей нашого експорту. Це вплине і на курс, і на інфляцію", - пояснив Каленков.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн/МВт-година до 312,76 грн/МВт-год. Раніше економічний експерт Андрій Новак наголосив: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги. А львівський ресторатор Андрій Худо повідомив, що заклади після підвищення тарифу на передачу електроенергії тимчасово припинятимуть або і зовсім заморожуватимуть роботу.