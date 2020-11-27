РНБО готує нове рішення щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нове рішення відомства щодо ситуації на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус", коментуючи закінчення 9 грудня терміну дії плану "А", що передбачає вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

"Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях", - сказав Данілов.

При цьому він зазначив, що не знає, в якому форматі пройде засідання, відкритому чи закритому.

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