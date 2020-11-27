Понад 10% малих і середніх підприємств в Україні опинилися на межі банкрутства і скоро підуть з бізнесу через COVID-19, - ПРООН
Про це Герчева повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ
"Необхідно продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам. Якщо ми подивимося на приватний сектор, зокрема малий і середній бізнес, то понад 10% цих підприємств уже на межі банкрутства й незабаром підуть із бізнесу. Вони потребують фінансових стимулів та інших гарантій підтримки, щоб мати можливість продовжувати працювати", - сказала Герчева.
"Також тут важливо наголосити, що в період кризи на кшталт нинішньої мають бути напрями політики, що сприяють зростанню і створенню робочих місць. Для нас важливо йти цим шляхом і не відхилятися від нього", - додала постпред ПРООН.
За її словами, з оцінки соціально-економічного впливу коронавірусної інфекції COVID-19, проведеної ПРООН, випливає, що до кінця цього року понад 9 млн людей опиняться у фінансовій скруті. "Рівень безробіття зростає. З травня понад 4 млн осіб були зареєстровані як безробітні. Проте ми вважаємо, що насправді ця цифра вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні велика", - зазначила Герчева.
Серед ключових результатів соціально-економічної оцінки дії COVID-19 - різке зниження споживання, падіння ВВП. "Багато людей були змушені звільнитися за власним бажанням, багато хто став безробітним і не має такого прибутку, як раніше", - розповіла Герчева.
Постійний представник ПРООН в Україні зазначила, що існує дуже тонка межа між тим, щоб дотримуватися протоколу реагування на коронавірус (карантин, обмежувальні заходи), при цьому забезпечуючи нормальне функціонування економіки.
"Адже повний карантин більше зашкодить економіці та країні загалом, ніж захистить населення. Потрібно знайти баланс, і такий баланс має базуватися на детальному аналізі й оцінці ситуації. Я знаю, що малі та середні підприємці дуже незадоволені ситуацією. Але якщо ми подивимося на епідеміологічну ситуацію в країні та швидке зростання кількості людей із коронавірусним захворюванням, нам треба бути дуже обережними в наших діях", - пояснила вона.
Герчева додала, що також необхідно забезпечити, щоб усі заходи з запобігання захворюванню справді виконувалися, зокрема носіння масок, дотримання правил особистої гігієни, дотримання соціальної дистанції та інші заходи. "Так, це непросте рішення і компромісний варіант, але навіть якщо підприємства не будуть закриті, їм усе одно важко працювати в таких умовах", - наголосила вона.