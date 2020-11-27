Новини • Агресія Росії проти України

Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент, і це залежить тільки від Кремля, - Данілов

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Ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент, і це залежить тільки від Кремля, - Данілов
Ситуація в будь-яку секунду може стати гірше, причому залежить це тільки від уряду Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус"

Відповідаючи на питання журналіста про можливе загострення на фронті, Данілов сказав: "Ситуація може погіршитися в будь-який момент. І це залежить не від тих людей, які перебувають в окупованих Донецьку або Луганську, а тільки від Кремля".

Разом з тим він додав, що "ЗСУ готові відповісти на будь-які виклики".

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак не розглядає чисто силовий варіант повернення Донбасу.

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За його словами, військове вирішення неможливо відразу з трьох причин. По-перше, Україна порушить міжнародне гуманітарне право в частині військових дій на території густонаселених районів. По-друге, серйозні жертви серед військовослужбовців. І, по-третє, Росія візьме кількістю.

Топ коментарі

  • Стрелок
    стопэ! полтора года назад феофан шестой из трусов выскакивал рассказывая про то как порох наживается на войне и гневно вопрошал оттопырив губки "кагда кончится вайна на бамбасе?" что случилось? вперед - все вопросы к величайшему. что ему мешает закончить войну? кстати - 9 декабря годовой дедлайн - что он там обещал? уйти? или план "Б" применить?
  • Oljik
    Будь-який план від Бубочки А,Б,С - завжди пов"язаний з памперсами.))
  • Прощай немытая раССея
    Странно, раньше зависело от желания Пороха, по словам преЗЕдента, а теперь от Кремля... Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов - Цензор.НЕТ 3583
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