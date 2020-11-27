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ДБР проводить обшуки у чиновників Держмитслужби Мірошниченка і Резніка. ФОТО

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Сьогодні вранці Державне бюро розслідувань розпочало серію обшуків у начальника внутрішньої безпеки Митної служби Михайла Мірошниченка та директора Департаменту по боротьбі з контрабандою Ігоря Резніка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Силовий" з посиланням на джерела.

"Джерело також повідомляє, що обшуки йдуть у організатора контрабандних схем ексмитника Геннадія Романенка (на фото його будинок в Романкові). Обшуки проводяться за 30 адресами - в офісах і за місцем проживання фігурантів та пов'язаних осіб. Збитки за схемами оцінюються мільярдами. Романенко вже 5 років не працює на митниці, але впевнено сидить на схемах і до останнього розставляв своїх людей на ключові посади", - йдеться в повідомленні.

ДБР проводить обшуки у чиновників Держмитслужби Мірошниченка і Резніка 01

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Топ коментарі

  • Fobos
    сирітський будиночок у Романкові.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 3052 у найбіднішій країні Європи службовці живуть як топ менеджери транснаціональних компаній..і нікого по факту не карають..усі в долі..система.. ГБР проводит обыски у чиновников Гостаможслужбы Мирошниченко и Резника - Цензор.НЕТ 6543
  • Igor L
    Це має компенсувати відсутність транша МВФ і ще залишиться.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Свині борсаються навколо годівниці !!))
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