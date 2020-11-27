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Патрульні за п'ять років впіймали п'яними за кермом кілька сотень суддів, - глава патрульних Жуков

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Патрульні за п'ять років впіймали п'яними за кермом кілька сотень суддів, - глава патрульних Жуков
Патрульна поліція за п'ять років своєї роботи впіймала п'яними за кермом кілька сотень суддів.

Про це розповів НВ глава Патрульної поліції Євген Жуков, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо п'яних суддів - приблизно кілька сотень за п'ять років", - заявив він.

Жуков додав, що у патрульних, які затримали п'яним за кермом чиновника або суддю, потім можуть початися проблеми.

"Десь субвенцію не виділяють, десь прокуратура порушує кримінальні справи. У нас були такі випадки, коли "задули" (впіймали п’яним) співробітника СБУ або прокуратури, - і ті потім знаходять якісь справи столітньої давності, нібито щодо перевищення повноважень. Патрульний перебуває в харчовому ланцюжку в самому низу, і він не захищений", - розповів голова Патрульної поліції.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А скількі покарали ???))))
  • Lev Zavago 2ac59658
    А у загнивающих империалистов .....При выборах СУДЬИ открылось ,что кандидат был оштрафован за неправильную парковку (11лет тому), пришлось отказаться от выборов.
  • Паравоз
    Могут ли люди преступившие закон (преступники) следить за соблюдением Законов в стране?
    Судье-преступнику место на нарах, в общей камере.
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