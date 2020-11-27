Патрульні за п'ять років впіймали п'яними за кермом кілька сотень суддів, - глава патрульних Жуков
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Патрульна поліція за п'ять років своєї роботи впіймала п'яними за кермом кілька сотень суддів.
Про це розповів НВ глава Патрульної поліції Євген Жуков, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо п'яних суддів - приблизно кілька сотень за п'ять років", - заявив він.
Жуков додав, що у патрульних, які затримали п'яним за кермом чиновника або суддю, потім можуть початися проблеми.
"Десь субвенцію не виділяють, десь прокуратура порушує кримінальні справи. У нас були такі випадки, коли "задули" (впіймали п’яним) співробітника СБУ або прокуратури, - і ті потім знаходять якісь справи столітньої давності, нібито щодо перевищення повноважень. Патрульний перебуває в харчовому ланцюжку в самому низу, і він не захищений", - розповів голова Патрульної поліції.