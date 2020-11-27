Пакет підтримки бізнесу має бути проголосований Радою якнайшвидше, - заступниця голови ОП Ковалів

Верховна Рада має якнайшвидше прийняти ініційований президентом України Володимиром Зеленським пакет законопроєктів щодо підтримки підприємців у разі посилення карантинних заходів, щоб уряд міг до кінця року надати кошти бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявила заступниця керівника ОП Юлія Ковалів.

"Президент вніс до парламенту пакет законопроєктів, який стосується підтримки бізнесу у випадку, якщо буде запроваджений локдаун. Обсяг цієї підтримки до кінця року, який планується надати і ФОПам, і працівникам ФОПів, і безпосередньо самим підприємствам, сягає від 12 до 15 мільярдів гривень", – зазначила Ковалів.

За словами заступниці голови ОП, це вже третій пакет допомоги для підприємців від початку року. Навесні вона спрямовувалася на підтримку малого й середнього бізнесу, зокрема через програму доступних кредитів "5-7-9%", за якою вже видано позики на суму 13,5 млрд грн.

"Буду звертатися до депутатів, щоб разом обговорити, аби проголосувати цей законопроєкт, і з ковідного фонду встигнути до кінця року видати цей пакет підтримки тому бізнесу, який постраждає у разі впровадження локдауну", - наголосила Ковалів.

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