Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга
Цю неправдиву інформацію спростував посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга в ефірі програми "Насправді: Крим" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Гібридна інформаційна війна ведеться в усьому світі, це відчуваємо і ми в Туреччині. Тому ці всі фейкові вкиди інакше як провокацією не назву. А тепер до об'єктивної реальності: Туреччина – наш стратегічний партнер. Це партнерство я називають стратегічним партнерством у дії. Партнер, який чітко, незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Крапка. І тут більше нічого коментувати", – зазначив посол.
Він нагадав, що Туреччина не визнає тимчасову окупацію Криму і заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
"Туреччина – це країна, яка не визнала вибори на окупованих територіях. Туреччина – це країна, яка дієво заборонила морське сполучення з закритими портами окупованого Криму. Туреччина – це країна, яка на всіх міжнародних майданчиках підтримує українські ініціативи щодо кримського питання або ситуації на сході України", – додав Сибіга.