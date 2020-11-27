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Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов

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Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що в Україні немає проблем з киснем, який важливий під час лікування важких форм COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус"

"Проблеми з киснем у країні немає. У нас є майже два десятки сертифікованих виробництв. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони вирішуються. Я не можу сказати, що всі сидять і чогось чекають. Так, виникають нестандартні ситуації - бувають випадки, які викликають резонанс, але це не масове явище", - сказав він.

Говорячи про умови, за яких в Україні буде запроваджено тотальний карантин, секретар РНБО зазначив, "усе залежить від поведінки громадян".

"Наша система моніторингу "СОТА", яка працює з використанням штучного інтелекту, дозволяє на два місяці наперед спрогнозувати ситуацію по всій країні і в окремих регіонах.

Є оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з COVID-19. Про другий говорити не хочу. А ось за умови дотримання рекомендацій у середині грудня можемо вийти на позитивну динаміку. Епідемію можна зупинити, якщо кожен з нас перебуватиме в умовах особистого карантину - зведе до мінімуму кількість контактів, користуватиметься всіма засобами захисту. Поки ж зайдіть на базар чи магазин - ніхто не дотримується дистанції, і це проблема. Усі мають розуміти, що вони відповідальні не тільки за себе, але і за тих, хто поруч. Ми живемо з мамою моєї дружини, їй 89 років, і я розумію: не дай Боже принести в будинок вірус!" - зазначив Данілов.

Також читайте: Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем

Топ коментарі

  • Valentin Nasus
    Замечательный шаблон! Все министры должны говорить теперь:
    Проблемы с правосудием в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
    Проблемы с финансами в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

    Проблемы с коррупцией в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

    Проблемы с территориальной целостностью в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

    Проблемы с пенсиями в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

    Блин, а может быть, стоит подвесить министров за яйца и назвать это "забавной нестандартной ситуацией"?!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! Президент Зєлєнскій - це і є нестандартні ситуація. Коли кисень нібито є, але його нема.
  • Kpnemo Kp
    Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации..

    Это наверное покруче будет чем "Денег нет, но вы держитесь!"
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