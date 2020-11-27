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Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей

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Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей
У боротьбі з COVID-19 у Києві ефективніше було б на вихідні зупинити метро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей.

За словами Гелевея, основними джерелами ураження є транспорт, на другому місці - черги, а на третьому заклади охорони здоров’я.

"Треба робити більший акцент на русі транспорту у Києві, ефективніше було би на суботу-неділю зупинити метро. Карантин вихідного дня не ефективний, якби влада хотіла дійсно перервати ланцюг - то ефективніше було б зробити повний локдаун на тиждень. Він був би ефективнішим, ніж карантин вихідного дня", - наголосив голова медичної комісії Києва.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    А давайте ещё вот так попробуем! Не получилось? А вот эдак! Опять не то? А вот отакое замутим! Чо, корова сдохла? А было ещё столько позитивных идей Закрытие метро на выходных более эффективно, чем карантин выходного дня, - глава медкомиссии Киева Гелевей - Цензор.НЕТ 3768
  • Dima L
    Он в метро хоть спускался? Там в будни сейчас свободно а выходные и подавно. Не.. Надо всех выпереть в забитые душные маршрутки.
  • Гептимирон
    Дебил, его запускать потом очень дорого. И конечно не надо думать ничего с диким рынком маршруток
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