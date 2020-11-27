Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей

У боротьбі з COVID-19 у Києві ефективніше було б на вихідні зупинити метро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей.

За словами Гелевея, основними джерелами ураження є транспорт, на другому місці - черги, а на третьому заклади охорони здоров’я.

"Треба робити більший акцент на русі транспорту у Києві, ефективніше було би на суботу-неділю зупинити метро. Карантин вихідного дня не ефективний, якби влада хотіла дійсно перервати ланцюг - то ефективніше було б зробити повний локдаун на тиждень. Він був би ефективнішим, ніж карантин вихідного дня", - наголосив голова медичної комісії Києва.

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