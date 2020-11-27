Музей Майдану готовий відкрити Меморіал Героїв Небесної Сотні протягом пів року

Виділені державою кошти на Меморіал Героїв Небесної Сотні витрачені своєчасно і за призначенням - їх перерахували на закупівлю будівельних матеріалів для підготовки до старту будівництва.

Про це повідомляють у Національному музеї Революції Гідності, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на проведений Службою безпеки України обшук і звинувачення в розтраті коштів заклад скликав пресконференцію, на якій привселюдно показав стан справ стосовно вартості будівництва меморіалу, вибору генпідрядника робіт, строків і підстав перерахування йому коштів. А для всіх зацікавлених представлено докладний таймлайн подій навколо будівництва в 2018–2020 роках. Відтепер це нова сторінка на сайті Музею. Вона містить опис етапів реалізації меморіалу, лінки на тогочасні новини з цієї теми, а також виставлене для загального доступу листування з ДБР, ГПУ, Національною поліцією, Міністерством культури, КМДА й іншими органами влади щодо ситуації на алеї Героїв Небесної Сотні, де має постати меморіал.

За словами музейників, тільки-но зникне судова заборона здійснювати будівництво на алеї, генпідрядник готовий розпочати роботи та закінчити їх у шестимісячний строк.

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Працівники музею наголосили, що від самого початку в роботі над меморіалом дотримуються відкритості – висвітлюють свої дії на сайті, де створено спеціальний розділ на час будівництва, а стосовно загрози його колапсу неодноразово апелювали до відповідних органів влади.

За словами гендиректора Музею Ігоря Пошивайла, щодо Революції Гідності та Музею як її виразника здійснена цілеспрямована кампанія з компрометації.

"Не прикриваємося цим, але тільки сліпий не бачить дійсності. Саме напередодні річниці Євромайдану здійснено спецоперацію з дискредитації Музею Майдану та Революції Гідності. Адже це відбулося паралельно з іншими важливими речами: зняттям заочного арешту з головного обвинувачуваного у справах Майдану Януковича, з викликом лідерів Майдану до ДБР у справі "держперевороту", а також тим, як ці питання вмить та одноголосно підхопили знані пропагандистські канали Кремля, на яких працюють Соловйов, Корнілов, Скабєєва, Попов, а слідом за ними й наші проросійські канали. Це інформатака, тож закликаємо громадськість і журналістів дотримуватися не лише санепідеміологічної гігієни, а й інформаційної", – сказав на завершення зустрічі Ігор Пошивайло.

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"Проєкт меморіалу проходив Укрдержбудекспертизу не місяць, а три мало не під мікроскопом. Ми отримали висновок, затверджений десятьма експертами. У ньому 170 877 000 гривень – це загальна кошторисна вартість будівництва меморіалу відповідно до експертного звіту. Туди входять затрати від збору технічних умов – геологія, геодезія, історико-містобудівне обґрунтування, містобудівний розрахунок – до здання об’єкта в експлуатацію. Із такої виділеної суми 154 мільйони призначено на будівельні роботи та закупівлю матеріалів. Ми цю цифру поставили як початкову вартість при проведенні тендеру на електронному майданчику Prozorro. Електронна система визначила переможця – учасника з найнижчою ціновою пропозицією ТОВ "Північно-український будівельний альянс", пропозиція якого становила 143 мільйони. Однак наш тендерний комітет виявив, що вони не включили в кошторис вартість деяких матеріалів, у тому числі сам граніт. Через це пропозицію компанії було відхилено протоколом тендерного комітету. За законом право будувати отримує претендент із наступною найнижчою ціною. Це товариство "Майстерня "Україна-Реставрація" з пропозицією 148 мільйонів. Альянс подав скаргу в Антимонопольний комітет, але той відмовив у задоволенні скарги "Майстерню "Україна-Реставрація" визначено переможцем. Було складно проходити контроль Антимонопольного комітету, але я рада, що це в нас було. Це додаткова залучена структура, якій можна довіряти", - розповіла завідувачка будівельного відділу Національного музею Революції Гідності Наталія Бойко.

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Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.