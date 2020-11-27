"Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП

Робоча група Верховної Ради України з урегулювання конституційної кризи ухвалила низку рішень. Глава групи Денис Монастирський (СН) розповів про три основні блоки.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за брехню в декларації або неподання декларації має бути кримінальна відповідальність.

"Однак щодо брехні в декларації ми дійшли висновку, що потрібно підняти поріг, з якого стартує кримінальна відповідальність. На сьогодні це 250 прожиткових мінімумів, це приблизно 500 тисяч гривень... Ми визначаємо, що кримінальна відповідальність стартує з 500 прожиткових мінімумів", - зазначив він.

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Монастирський зазначив, якщо нижче 500 прожиткових мінімумів, то діє адміністративна відповідальність. Також, за його словами, у групі вирішили, що неподання декларації може бути кримінальним проступком, а не злочином.

Голова групи розповів, що за брехню в декларації не буде позбавлення волі. Буде штраф, громадська робота та позбавлення посади.

"Окремо неможливо створити НАЗК для суддів. Потрібно запровадити запобіжники, які б унеможливлювали вплив НАЗК на суддів", - розповів він про другий блок ухвалених рішень.

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Зокрема, за словами Монастирського, відповідний законопроєкт буде готовий вже в понеділок. Зокрема, він передбачатиме, що перевірка декларацій НАЗК буде за погодженням Вищої ради правосуддя, а у випадкув КСУ - з загальним збором суддів. Протокол про порушення в декларації суддів підписує особисто голова НАЗК або його заступник.

Робоча група парламенту також ухвалила рішення, що у разі, якщо на суддю будуть тиснути, то він може звернутися до представника Вищої ради правосуддя, від якого піде подання на голову НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.