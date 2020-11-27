Новини • Бюджет-2021, Конституційна криза

Завтра в Раді відбудеться нарада голів фракцій за участю Шмигаля та Єрмака: обговорять Держбюджет-2021, закони щодо КС і призначення директора НАБУ

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Завтра в Раді відбудеться нарада голів фракцій за участю Шмигаля та Єрмака: обговорять Держбюджет-2021, закони щодо КС і призначення директора НАБУ
У Верховній Раді в суботу, 28 листопада, відбудеться нарада голів фракцій. Вона відбудеться за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це написав заступник голови фінансового комітету, нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, об 11:00 суботи, глава парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: прем'єр, глава Офісу Президента і його заступники", - зазначено в повідомленні.

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Парламентарій зазначив, що зустріч відбудеться офлайн, проте президія Ради буде на онлайн-підключенні.

"Тема - робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про: бюджет 2021, закони щодо "конституційної кризи" + закон про призначення глави НАБУ, закони про підтримку бізнесу і відтермінування РРО", - написав Железняк.

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Завтра в Раді відбудеться нарада голів фракцій за участю Шмигаля та Єрмака: обговорять Держбюджет-2021, закони щодо КС і призначення директора НАБУ 01

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Топ коментарі

  • Igor L
    А Єрмак там в якості кого? Буде чай розносити? Я б йому і чай не довірив.
  • Nikol Kovalenko
    А какое отношение Ермак имеет к Бюджету страны?
    К скрепкам и бумаге в принтерах в офисе президента - понятно.
    Но, где Бюджет, а где офис чиновников Президента...
    Мы дожились, что завхоз президента уже поздравляет президента США Байдена с его избранием!
    Нигде в мире такого нет!
  • Garry Grant
    При чём здесь завхоз ОП?
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