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У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання"

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У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання"
У Міністерстві освіти і науки заявляють, що з підручника з хімії для 9-го класу будуть вилучені недоречні висловлювання про застосування соди для лікування раку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

"У спробах дискредитації керівництва Міністерства освіти і науки України автори маніпуляцій доходять до крайнощів. Тому ще раз роз’яснюємо питання появи в українських школах неякісних підручників із неточностями, помилками та недоречним змістом. Історія з підручником з хімії для 9-го класу (авт. Савчин М.М.), де міститься згадка про "лікування раку содою", бере свій початок у 2017 році. Цей підручник пройшов конкурсний відбір", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після відбору цього підручника було надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", і за підсумками вибору закладами освіти підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів мінісерки освіти Лілії Гриневич.

"Інститут модернізації змісту освіти, коментуючи ситуацію щодо цього підручника, у відповідь на запити засобів масової інформації оприлюднив позицію авторки та експертів, які проводили відповідну експертизу та схвалювали підручник до друку. Надані пояснення ІМЗО не є позицією самого Інституту і, тим паче, не є виправданням сумнівного змісту підручника", - зазначають у відомстві.

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У Міносвіти повідомили, що наразі ІМЗО вживає заходів щодо вилучення недоречних висловлювань про застосування соди в підручнику "Хімія" для 9-го класу. Про вжиті заходи буде повідомлено додатково.

"Позиція ж Міністерства освіти і науки України щодо низької якості підручників для закладів загальної середньої освіти полягає в тому, що весь процес підготовки й відбору підручників перед їхнім виданням потребує кардинальних і термінових змін. Адже впродовж минулих років катастрофічно знизилася не лише якість окремих підручників з хімії чи математики", - наголошують у міністерстві.

Топ коментарі

  • Ahmed Nunji
    А 2 дні тому писали таке (і це писала не Гриневич):

    "У Міністерстві освіти і науки повідомили, що інформація про вплив харчової соди на здоров'я у підручнику з хімії для 9 класу сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Нині, на думку МОН, немає підстав для скасування з підручника грифу "рекомендовано Міністерством".
    У МОН вважають, що авторка підручника з хімії Марія Савчин намагалася викласти у підручнику якомога більше цікавої інформації. У підручнику зазначено, що рекомендації щодо соди взяли з сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів", але у Міносвіти кажуть, що авторка посилалася на американське джерело, але "через недогляд" не вказала його."

    Зебіли, одним словом.
  • Mykola Vovk
    Можете меня отправлять в спам, но гриневич в качестве мон была тупая овца. Она тупо перепечатывала кацапские учебники, при чем с теми же ошибками, и рассказывала в ящик о крутом украинском контенте.
    Говорю как отец школьника, который учился по этим учебникам.
  • Maksim Perepelitca
    Гриневич нічого не - пєчатала . Вона була міністром , а друкував якийсь Савчин Н.Н.! В МОН заявили, что учебник по химии с советом "лечить" рак содой был напечатан при Гриневич и пообещали изъять "неуместные высказывания" - Цензор.НЕТ 6487 .
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