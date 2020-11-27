У МОН заявили, що підручник з хімії з порадою "лікувати" рак содою було надруковано за часів Гриневич і пообіцяли вилучити "недоречні висловлювання"

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що з підручника з хімії для 9-го класу будуть вилучені недоречні висловлювання про застосування соди для лікування раку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

"У спробах дискредитації керівництва Міністерства освіти і науки України автори маніпуляцій доходять до крайнощів. Тому ще раз роз’яснюємо питання появи в українських школах неякісних підручників із неточностями, помилками та недоречним змістом. Історія з підручником з хімії для 9-го класу (авт. Савчин М.М.), де міститься згадка про "лікування раку содою", бере свій початок у 2017 році. Цей підручник пройшов конкурсний відбір", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після відбору цього підручника було надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", і за підсумками вибору закладами освіти підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів мінісерки освіти Лілії Гриневич.

"Інститут модернізації змісту освіти, коментуючи ситуацію щодо цього підручника, у відповідь на запити засобів масової інформації оприлюднив позицію авторки та експертів, які проводили відповідну експертизу та схвалювали підручник до друку. Надані пояснення ІМЗО не є позицією самого Інституту і, тим паче, не є виправданням сумнівного змісту підручника", - зазначають у відомстві.

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У Міносвіти повідомили, що наразі ІМЗО вживає заходів щодо вилучення недоречних висловлювань про застосування соди в підручнику "Хімія" для 9-го класу. Про вжиті заходи буде повідомлено додатково.

"Позиція ж Міністерства освіти і науки України щодо низької якості підручників для закладів загальної середньої освіти полягає в тому, що весь процес підготовки й відбору підручників перед їхнім виданням потребує кардинальних і термінових змін. Адже впродовж минулих років катастрофічно знизилася не лише якість окремих підручників з хімії чи математики", - наголошують у міністерстві.